Катар и США начали переговоры с ХАМАС по освобождению заложников

Катар и США ведут переговоры с ХАМАС по освобождению удерживаемых лиц

Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети. Об этом сообщает Reuters.

Посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Отмечается, что переговоры «продвигаются позитивно», но признаков прорыва нет.

Ранее стала известна точная информация о числе захваченных израильтян. Высокопоставленный представитель ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщил, что минимум 130 израильтян, среди которых есть женщины, старики и дети, попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Сообщалось, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян. Тогда точной информации о числе заложников не было. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.