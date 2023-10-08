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20:22, 8 октября 2023Мир

Байден сообщил об отправленной помощи израильской армии

Президент Байден заявил, что США направили помощь Армии Израиля

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон уже направил Иерусалиму помощь. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

«В настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля, и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили усилия, направленные на то, чтобы враги Израиля не считали, что могут извлечь выгоду из текущей ситуации. Байден и Нетаньяху договорились поддерживать регулярные контакты в течение ближайших дней.

Ранее Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Никита Абрамов
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