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13:59, 12 октября 2023Мир

Блинкен приобнял Нетаньяху со словами «мы никуда не уйдем»

Госсекретарь США Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее видео израильский премьер опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы здесь. Мы никуда не уйдем», — заявил глава Госдепа, приобняв своего визави и пожав ему руку.

Ранее стало известно, что Блинкен в ходе визита в Израиль намерен помочь властям Израиля в переговорах об освобождении захваченных ХАМАС заложников, в числе которых есть и американские граждане.

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    Глеб Бажуткин
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