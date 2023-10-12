Блинкен приобнял Нетаньяху со словами «мы никуда не уйдем»

Госсекретарь США Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее видео израильский премьер опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы здесь. Мы никуда не уйдем», — заявил глава Госдепа, приобняв своего визави и пожав ему руку.

Ранее стало известно, что Блинкен в ходе визита в Израиль намерен помочь властям Израиля в переговорах об освобождении захваченных ХАМАС заложников, в числе которых есть и американские граждане.