Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе

Мусульманский совет США: Байден должен повлиять на прекращение огня в Газе

Президент США Джо Байден должен повлиять на Израиль и осуществить прекращение огня в секторе Газа. Такой ультиматум американскому лидеру поставил Мусульманский совет США, передает Reuters.

«Национальный мусульманский демократический совет призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 (1:00 по московскому времени)», — сообщило агентство.

В заявлении организации отмечается, что безоговорочная поддержка администрации Байдена, в том числе финансирование и вооружение, сыграла «значительную роль в увековечивании насилия».

Ранее выступающие против действий Израиля в секторе Газа активисты ворвались в Конгресс США и прервали выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена. Демонстранты проникли на парламентские слушания по оказанию Вашингтоном дополнительной финансовой помощи Израилю и Украине.