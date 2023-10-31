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18:37, 31 октября 2023Мир

Протестующие против действий Израиля прервали выступление Блинкена в Конгрессе

C-SPAN: выступление госсекретаря США Блинкена в Конгрессе прервано активистами

Выступающие против действий Израиля в секторе Газа активисты ворвались в Конгресс США и прервали выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена. Соответствующие кадры публикует телеканал C-SPAN.

Демонстранты проникли на парламентские слушания по оказанию Вашингтоном дополнительной финансовой помощи Израилю и Украине. Под крики «Стыдитесь!» они разворачивали плакаты, на которых было написано «Нет геноциду Израиля в Газе», «Нет осаде Газы», «Хватит выделять деньги Израилю». Блинкен, в свою очередь, две минуты молча наблюдал, как полиция выводила активистов из здания.

18 октября протестующие против кровопролития в Газе уже прорывались в Капитолий. Тогда полиция Капитолия сообщила об аресте троих демонстрантов.

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      Глеб Бажуткин
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