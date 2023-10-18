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23:21, 18 октября 2023Мир

В Капитолий прорвалась толпа протестующих против кровопролития в Газе

В здание Конгресса США прорвалась толпа протестующих против кровопролития в Газе

Видео: Benny Johnson / X

В американский Капитолий, который находится в Вашингтоне, прорвалась толпа протестующих против кровопролития в Газе. Видео с акции протеста опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) политический обозреватель Бенни Джонсон.

На кадрах несколько десятков протестующих запечатлены в здании Конгресса США на Капитолийском холме. «Судя по всему, можно штурмовать Капитолий, устроить внутри него восстание и прервать слушания в Конгрессе», — подписал видео журналист.

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    Марина Совина
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