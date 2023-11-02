В секторе Газа погибли более 9000 человек

Минздрав сектора Газа сообщил о 9061 погибшем в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа достигло 9061, ранено более 32 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав анклава, передает телеканал Al Jazeera.

«Число жертв возросло до 9061, среди них 3760 детей и 2326 женщин, а число раненых достигло 32 тысяч», — указали в ведомстве. Отмечается, что Минздрав также получил 2060 сообщений о пропаже людей под завалами.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви не согласился с данными ООН о гибели женщин и детей в Газе. «Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС», — сказал он.