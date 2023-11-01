Посол Израиля прокомментировал данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля Бен Цви не согласился с данными ООН о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви не согласился с данными ООН о гибели женщин и детей в Газе. Его комментарий приводит РБК.

«Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — сказал он.

По его мнению, данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини не соответствуют действительности. Кроме того, он заявил, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению и соболезнует о каждом погибшем из мирного населения.

Ранее в ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей. За три недели с начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло почти 3,2 тысячи детей, сказал Лаззарини.