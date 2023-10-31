Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:06, 31 октября 2023Мир

В ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей

БАПОР ООН: порядка 70 % погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Фото: Mohammed Hazem / Globallookpress.com

Порядка 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети, такое число назвал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает ТАСС.

По его словам, за три недели с начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло почти 3,2 тысячи детей. Он добавил, что под обстрелы попадают места, где мирное население пытается укрыться, в том числе церкви, мечети и больницы.

«Это не может быть сопутствующими потерями. Их не пощадили, слишком много людей были убиты в поисках безопасности», — подчеркнул Лаззарини, назвав происходящее в секторе Газа коллективным наказанием.

Представитель ООН отметил, что мирное население оказалось в ловушке войны, к которой оно не имеет отношения, люди чувствуют, что весь мир приравнивает их к радикальному движению ХАМАС.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о введении дополнительных сил в сектор Газа. По его словам, масштабы наземной операции продолжают увеличиваться.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российских военных заподозрили в расправе над семьей из девяти человек в ДНР. Что известно о преступлении в Волновахе?

      Нетаньяху объяснил необходимость победы Израиля над ХАМАС для арабского мира

      Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

      В Европе предупредили о начале новой гражданской войны

      В США рассказали про приказ Зеленского СБУ

      В ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей

      Россиян предупредили об опасности сообщений с привлекательными вакансиями

      «Латексная барби» прогулялась по центру города с розовым мужчиной на поводке

      МИД России заявил об избирательности в оценках ООН

      В США раскрыли секретное указание по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости