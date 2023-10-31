В ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей

БАПОР ООН: порядка 70 % погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Порядка 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети, такое число назвал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает ТАСС.

По его словам, за три недели с начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло почти 3,2 тысячи детей. Он добавил, что под обстрелы попадают места, где мирное население пытается укрыться, в том числе церкви, мечети и больницы.

«Это не может быть сопутствующими потерями. Их не пощадили, слишком много людей были убиты в поисках безопасности», — подчеркнул Лаззарини, назвав происходящее в секторе Газа коллективным наказанием.

Представитель ООН отметил, что мирное население оказалось в ловушке войны, к которой оно не имеет отношения, люди чувствуют, что весь мир приравнивает их к радикальному движению ХАМАС.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о введении дополнительных сил в сектор Газа. По его словам, масштабы наземной операции продолжают увеличиваться.

