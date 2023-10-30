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23:35, 30 октября 2023Мир

Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа

Израильская армия вводит дополнительные силы в сектор Газа

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о введении дополнительных сил в сектор Газа. По его словам, масштабы наземной операции продолжают увеличиваться, передает ТАСС.

«Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа», — заявил он.

Хагари уточнил, что в сектор Газа были направлены дополнительные пехотные, бронетанковые, а также инженерные подразделения. Он добавил, что израильские военные продолжают координировать действия на земле, в воздухе и на море.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в Газе. По его словам, призывы к перемирию звучат как призывы сдаться ХАМАС.

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      Марина Совина
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