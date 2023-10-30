Нетаньяху отказался соглашаться на перемирие в Газе

Нетаньяху заявил, что Израиль не рассматривает прекращение огня в Газе

Израиль не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в Газе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, призывы к перемирию звучат как призывы сдаться ХАМАС. «Этого не произойдет. Библия говорит, что есть время для мира и время для войны. Сейчас пришло время войны», — сказал Нетаньяху и уточнил, что идет война за общее будущее.

Премьер-министр Израиля также подчеркнул, что боевые действия начал не Тель-Авив и израильская сторона не хотела войны. «Израиль не начинал эту войну, Израиль не хотел этой войны, но Израиль победит в этой войне», — заключил он.

Ранее Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи при Организации Объединенных Наций. Коэн подчеркнул, что Израиль решительно отвергает инициативу ГА ООН и считает ее отвратительной.