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21:03, 9 ноября 2023Мир

В ХАМАС опровергли достижение с Израилем соглашения о гуманитарном перемирии

ХАМАС: соглашение о гуманитарном перемирии в Газе не достигнуто
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газе между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем не было достигнуто, переговоры продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сообщает ТАСС.

«Переговоры продолжаются, никакого соглашения пока не достигнуто», — говорится в сообщении.

Однако Ан-Нуну подчеркнул, что в случае прихода к консенсусу в вопросе приостановки боевых действий в анклаве движение сразу же сообщит об этом палестинцам.

Ранее Белый дом заявил, что Израиль введет ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы. Сообщается, что данная мера предпринимается для того, чтобы помочь мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта.

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      Дарья Балацкая
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