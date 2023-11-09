В ХАМАС опровергли достижение с Израилем соглашения о гуманитарном перемирии

ХАМАС: соглашение о гуманитарном перемирии в Газе не достигнуто

Соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газе между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем не было достигнуто, переговоры продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сообщает ТАСС.

«Переговоры продолжаются, никакого соглашения пока не достигнуто», — говорится в сообщении.

Однако Ан-Нуну подчеркнул, что в случае прихода к консенсусу в вопросе приостановки боевых действий в анклаве движение сразу же сообщит об этом палестинцам.

Ранее Белый дом заявил, что Израиль введет ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы. Сообщается, что данная мера предпринимается для того, чтобы помочь мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта.

