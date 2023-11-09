Белый дом: Израиль введет ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы

Израиль введет ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Об этом заявили в Белом доме, передает Reuters.

В заявлении подчеркивается, что данная мера направлена на то, чтобы помочь мирным жителям эвакуироваться с места боевых действий. Также отмечается, что Белый дом оценивает решение о введении пауз «шагом в правильном направлении».

Ранее исламистская группировка ХАМАС заявила о заинтересованности в установлении режима прекращения огня. Как сообщил один из лидеров палестинского движения Али Баракех в интервью Financial Times, бойцы движения освободят 100 иностранных заложников, которые удерживаются в секторе Газа, в обмен на пятидневное перемирие.