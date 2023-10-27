Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 27 октября 2023Мир

ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

ХАМАС решило договориться о пяти днях перемирия в обмен на 100 заложников

Фото: Reuters

ХАМАС заинтересовано в установлении режима прекращения огня. Как заявил один из лидеров палестинского движения Али Баракех в интервью Financial Times, бойцы движения освободят 100 иностранных заложников, которые удерживаются в секторе Газа, в обмен на пятидневное перемирие.

При этом Баракех заявил, что захваченных в плен израильских военнослужащих освобождать не будет и оставит их для проведения обменов пленными. Условие касается только гражданских лиц.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в комментарии ливанскому телеканалу Al-Manar заявил, что удерживаемые в секторе Газа пленные израильтяне подлежат обмену на палестинских заключенных, а иностранные заложники являются гостями.

Также сообщалось, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      На Украине сообщили о взрывах в двух областях

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости