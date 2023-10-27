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18:48, 27 октября 2023Мир

Стало известно об успехе Катара в переговорах по заложникам ХАМАС

CNN: переговоры под руководством Катара по заложникам ХАМАС достигли прогресса

Фото: Aarafat Barbakh / Reuters

Переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако сохраняются серьезные препятствия. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть еще проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду», — рассказал источник.

Отмечается, что в Катаре сейчас находится помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, участвующая в переговорах по заложникам.

Также телеканал приводит слова министра обороны Израиля Йоава Галанта, отметившего, что «каждый канал связи является возможностью».

«Одно должно быть ясно — у нас есть цель, и я доверяю Государству Израиль и ЦАХАЛ. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести», — рассказал глава оборонного ведомства.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в комментарии ливанскому телеканалу Al-Manar заявил, что удерживаемые в секторе Газа пленные израильтяне подлежат обмену на палестинских заключенных, а иностранные заложники являются гостями.

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      Максим Габриелян
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