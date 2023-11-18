Журналист Херш: Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил американский журналист Сеймур Херш, он написал об этом в своем блоге на платформе Substack.

Как уточнили источники, план, от которого отказался Израиль, предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.

«На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», — подчеркнул Херш.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время достигнут соглашения и проведут обмен заложниками в формате 50 на 50. Отдельно подчеркивается, что данное соглашение стало возможно при участии США.