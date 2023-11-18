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04:10, 18 ноября 2023Мир

Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам

Журналист Херш: Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил американский журналист Сеймур Херш, он написал об этом в своем блоге на платформе Substack.

Как уточнили источники, план, от которого отказался Израиль, предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.

«На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», — подчеркнул Херш.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время достигнут соглашения и проведут обмен заложниками в формате 50 на 50. Отдельно подчеркивается, что данное соглашение стало возможно при участии США.

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      Марина Совина
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