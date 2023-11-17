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14:42, 17 ноября 2023Мир

Стало известно о сделке Израиля и ХАМАС по заложникам

Al Arabiya: Израиль и ХАМАС проведут обмен заложниками в формате 50 на 50
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и исламистская группировка ХАМАС в ближайшее время достигнут соглашения и проведут обмен заложниками в формате 50 на 50. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Вскоре будет достигнуто соглашение о гуманитарном перемирии и доставке дополнительной помощи в обмен на освобождение ХАМАС пятьдесят израильских гражданских заложников и детей в обмен на пятьдесят заключенных в тюрьме женщин и детей в израильских тюрьмах», — сообщается в материале.

Отдельно подчеркивается, что данное соглашение стало возможно при участии США. По мнению издания, американская сторона оказала давление на Израиль с целью достижения компромисса.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

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      Максим Габриелян
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