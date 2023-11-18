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05:45, 19 ноября 2023Мир

США, Израиль и ХАМАС договорились о паузе в боях

WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по пятидневной паузе в боях в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает The Washington Post.

Соглашение предполагает освобождение 50 или более заложников в обмен на прекращение боевых действий всеми участниками конфликта. За соблюдением перемирия будут наблюдать с воздуха.

Переговоры проходили в Дохе, «Хамас» был представлен при помощи катарских посредников. Израилю, как пишет издание, решение о согласии на паузу дается с большим трудом.

Заложников могут начать освобождать в самое ближайшее время. Предполагается, что ХАМАС насильно удерживает более 200 человек.

Накануне, 18 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нет никаких соглашений об освобождении заложников. Он пообещал сразу обнародовать информацию о сделке, как она будет достигнута.

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      Марина Совина
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