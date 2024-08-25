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07:12, 25 августа 2024Мир

Израиль объявил чрезвычайное положение после удара по Ливану

Израиль объявил чрезвычайное положение на 48 часов после удара по «Хезболле»

Фото: Florion Goga / Reuters

В Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения после превентивного удара по целям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, заявил министр обороны Йоав Галлант. Об этом пишет Times of Israel.

Так называемый режим «особой ситуации» предоставляет властям больше полномочий над гражданским населением для оптимизации усилий по обороне страны.

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане.

Ранее Израиль ликвидировал командира движения «Хезболла» Фуада Шукра, известного как Признак, с помощью хакеров. Помимо него, были устранены его жена, а также две другие женщины и двое детей.

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      Марина Совина
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