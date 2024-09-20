Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом теракта

Захарова: массовая детонация пейджеров в Ливане — совершенно новый вид теракта

Массовая детонация пейджеров в Ливане — совершенно новый вид теракта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях», — сказала дипломат.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Она подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.