МИД России предупредил о катастрофических последствиях операции Израиля в Ливане

Захарова: начало операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия

Начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы убеждены, что начало широкомасштабной военной операции в Ливане имело бы самые разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока. Такого катастрофического сценария необходимо избежать», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.

Ранее глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном театре военных действий.

Кроме того, израильская армия нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Отмечается, что интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, на месте его проведения в Бейруте израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.