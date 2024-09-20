Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 20 сентября 2024Мир

МИД России предупредил о катастрофических последствиях операции Израиля в Ливане

Захарова: начало операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы убеждены, что начало широкомасштабной военной операции в Ливане имело бы самые разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока. Такого катастрофического сценария необходимо избежать», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.

Ранее глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном театре военных действий.

Кроме того, израильская армия нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Отмечается, что интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, на месте его проведения в Бейруте израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

      Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

      Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

      Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

      Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

      В России произошла массовая авария на мосту

      В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

      Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

      Торговля России с Европой перестала снижаться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше