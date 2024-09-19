Авиация Израиля нанесла удары по поселениям на юге Ливана

РИА Новости: израильская авиация нанесла удары по поселениям на юге Ливана

Авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Об этом сообщили РИА Новости полевые источники в стране.

Отмечается, что интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насрулла

Ранее генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства, это является не чем иным, как состоянием войны с Израилем. По его словам, «бойцы группировки приведены повышенной готовности и находится во всеоружии». Лидер организации также пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября.