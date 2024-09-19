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17:49, 19 сентября 2024Мир

Лидер «Хезболлы» объявил о состоянии войны с Израилем

Лидер «Хезболлы» Насралла: Ливан подвергся атаке Израиля, это — состояние войны

Кадр: Al-Manar TV / Reuters

Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства, это является не чем иным, как состоянием войны с Израилем. Об этом заявил генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла, сообщает Reuters.

По его словам, «бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находится во всеоружии». Лидер организации также пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября.

Ранее Насралла заявил, что израильская атака, в ходе которой по всей территории Ливана произошли взрывы пейджеров и других электронных устройств, — это теракт, ведущий к объявлению войны.

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      Виктория Кондратьева
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