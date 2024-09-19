«Хезболла» назвала взрыв пейджеров в Ливане ведущим к объявлению войны терактом

«Хезболла»: взрывы пейджеров в Ливане — это теракт, ведущий к объявлению войны

Взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане — это теракт, ведущий к объявлению войны. Такое заявление сделал генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, передает Reuters.

Произошедшее во вторник и среду является «военным преступлением, масштабным террористическим актом и геноцидом, ведущим к объявлению войны», подчеркнул он.

Насрулла также пообещал, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию. В результате атаки пострадали четыре тысячи граждан.

18 сентября в Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств «Хезболлы», однако теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.