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19:13, 18 сентября 2024Мир

Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

В Ливане началась новая волна взрывов средств связи «Хезболлы»

Фото: Hassan Hankir / Reuters

В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла», однако теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

Взорвавшиеся устройства — это радиостанции ICOM «Хезболлы», которые часто используются для незашифрованной связи

Lebanese News

Израильское издание The Jerusalim Post отметило, что первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы».

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Новая волна взрывов в Ливане затронула бытовую технику и телефоны

Вслед за детонацией пейджеров и других беспроводных устройств появились сообщения о взрывах бытовой техники и систем безопасности.

Согласно информации от телеканала Al Hadath, в Ливане также начали взрываться телефоны и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Кроме того, зафиксировали детонации раций, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов, работающих на солнечных батареях.

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В данный момент известно, что в результате взрывов пострадали более сотни человек. Руководство Ливана призывает своих граждан воздержаться от использования подобных устройств, а также по возможности держаться от них подальше.

«Один человек скончался и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции», — сообщил телеканал Al jadeed.

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Израиль организовал детонацию пейджеров из-за подозрений двух боевиков «Хезболлы»

Израиль произвел детонацию пейджеров в Ливане из-за того, что как минимум два члена «Хезболлы» поняли, что с их устройствами что-то не так.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с "Хезболлой", но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов "Хезболлы" заподозрили, что с устройствами что-то не так», — подчеркнули аналитики издания Al Monitor.

В статье предположили, что изначально Тель-Авив мог запланировать взрыв устройств на самый крайний случай, если бы напряженность между «Хезболлой» и Израилем достигла своего пика.

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      Наталья Анисеева
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