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12:27, 18 сентября 2024Мир

Названа вероятная причина взрыва Израилем пейджеров в Ливане

Al Monitor: Израиль взорвал пейджеры из-за подозрений двух боевиков «Хезболлы»

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль взорвал пейджеры в Ливане из-за возникших подозрений как минимум у двух боевиков ливанской «Хезболлы», что с устройствами что-то не так. Об этом пишет аналитическое издание Al Monitor.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с "Хезболлой", но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов "Хезболлы" заподозрили, что с устройствами что-то не так», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль изначально хотел прибегнуть к взрыву пейджеров во время кульминации напряженности. Это планировалось сделать, например, перед подготовкой боевиков «Хезболлы» к запуску ракет для ударов по Израилю.

Ранее израильский портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Израиль изначально планировал взорвать пейджеры в Ливане в случае боев с «Хезболлой», однако из опасений быть рассекреченным руководство страны решило активировать устройства, пока была такая возможность.

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      Виктория Кондратьева
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