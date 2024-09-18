Названа вероятная причина взрыва Израилем пейджеров в Ливане

Al Monitor: Израиль взорвал пейджеры из-за подозрений двух боевиков «Хезболлы»

Израиль взорвал пейджеры в Ливане из-за возникших подозрений как минимум у двух боевиков ливанской «Хезболлы», что с устройствами что-то не так. Об этом пишет аналитическое издание Al Monitor.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с "Хезболлой", но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов "Хезболлы" заподозрили, что с устройствами что-то не так», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль изначально хотел прибегнуть к взрыву пейджеров во время кульминации напряженности. Это планировалось сделать, например, перед подготовкой боевиков «Хезболлы» к запуску ракет для ударов по Израилю.

Ранее израильский портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Израиль изначально планировал взорвать пейджеры в Ливане в случае боев с «Хезболлой», однако из опасений быть рассекреченным руководство страны решило активировать устройства, пока была такая возможность.