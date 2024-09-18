Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 18 сентября 2024Мир

В Израиле объяснили взрывы пейджеров в Ливане

Walla: Израиль планировал взорвать пейджеры в Ливане в случае боев с «Хезболлой»

Фото: Hassan Ammar / АР

Израиль изначально планировал взорвать пейджеры в Ливане в случае боев с «Хезболлой», однако из опасений быть рассекреченным руководство страны решило активировать устройства, пока была такая возможность. Об этом пишет израильский портал Walla со ссылкой на источники.

Бывший израильский чиновник рассказал, что подорвать пейджеры планировалось в качестве «неожиданного первого удара» против «Хезболлы» в случае начала полномасштабных боевых действий. После совещания израильская сторона решила действовать сейчас, так как были опасения, что «Хезболла» поймет, что с устройствами что-то не так.

«Израиль находился в такой ситуации, когда он либо использует захваченные пейджеры, либо потеряет эту возможность», — рассказали изданию три американских чиновника на условиях анонимности.

По их словам, за несколько минут до взрывов пейджеров израильский министр обороны Йоав Галлант позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину и сообщил, что Израиль собирается в ближайшее время провести операцию в Ливане. При этом он отказался сообщить подробности. Чиновники подчеркнули, что Израиль не информировал США заранее о деталях нападения, а телефонный звонок Галланта был попыткой избежать ситуации, в которой Израиль вообще не поставил бы США в известность.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ на Тверскую область назвали огромный склад боеприпасов

      Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

      Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше