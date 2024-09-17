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23:01, 17 сентября 2024Мир

Число погибших при детонации пейджеров в Ливане возросло

Число погибших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11 человек

Число погибших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в результате взрыва пейджеров пострадали четыре тысячи человек.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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