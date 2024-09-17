ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

ХАМАС возложило ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) решительно осуждаем террористическую сионистскую [израильскую] агрессию против ливанских граждан путем подрыва устройств связи в различных районах Ливана», — заявили в палестинском движении.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.