В Ливане заявили о взрывах бытовой техники, скутеров и систем безопасности

В Ливане происходит серия взрывов бытовой техники, скутеров и систем безопасности в домах на фоне сообщений о подрыве радиостанций движения «Хезболла». Об этом сообщает телеканал RT.

На данный момент времени известно о более сотни пострадавших в результате новой серии взрывов. Власти страны призвали всех ливанцев отключить устройства с литиевыми батареями и не прикасаться к ним.

Ранее стало известно, что в Ливане началась новая волна взрывов устройств «Хезболлы», однако в этот раз взрываются не пейджеры, а радиостанции ICOM. Сообщается, что в результате новой серии взрывов уже есть пострадавшие. Ряд устройств взорвались на церемониях прощания с жертвами предыдущих взрывов 17 сентября.