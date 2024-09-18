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18:10, 18 сентября 2024Мир

В Ливане заявили о взрывах бытовой техники

В Ливане заявили о взрывах бытовой техники, скутеров и систем безопасности

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В Ливане происходит серия взрывов бытовой техники, скутеров и систем безопасности в домах на фоне сообщений о подрыве радиостанций движения «Хезболла». Об этом сообщает телеканал RT.

На данный момент времени известно о более сотни пострадавших в результате новой серии взрывов. Власти страны призвали всех ливанцев отключить устройства с литиевыми батареями и не прикасаться к ним.

Ранее стало известно, что в Ливане началась новая волна взрывов устройств «Хезболлы», однако в этот раз взрываются не пейджеры, а радиостанции ICOM. Сообщается, что в результате новой серии взрывов уже есть пострадавшие. Ряд устройств взорвались на церемониях прощания с жертвами предыдущих взрывов 17 сентября.

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      Максим Габриелян
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