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17:48, 18 сентября 2024Мир

В Ливане началась новая волна взрывов устройств «Хезболлы»

В Ливане началась новая волна взрывов радиостанций «Хезболлы»

Фото: Aziz Taher / Reuters

В Ливане началась новая волна взрывов устройств «Хезболлы», однако в этот раз взрываются не пейджеры, а радиостанции ICOM. Об этом сообщает Lebanese News в Telegram.

«Взорвавшиеся устройства — это радиостанции ICOM "Хезболлы", которые часто используются для незашифрованной связи», — отмечается в материале.

Сообщается, что в результате новой серии взрывов уже есть пострадавшие. Ряд устройств взорвались на церемониях прощания с жертвами предыдущих взрывов 17 сентября.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН. Также шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».

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      Максим Габриелян
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