«Хезболла» пригрозила Израилю «справедливым ответом» за взрывы пейджеров

Шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Израилю «справедливым ответом» за взрывы пейджеров в Ливане. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вероломный и преступный враг непременно получит справедливый ответ на эту преступную агрессию. Возмездие последует оттуда, откуда его ждут», — отмечается в заявлении.

Также движение обвинило израильскую сторону, что в результате действий еврейского государства пострадало мирное население Ливана.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН.