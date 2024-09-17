Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 17 сентября 2024Мир

МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

JP: МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН из-за взрывов пейджеров. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Мы начали подготовку жалобы в Совет Безопасности по поводу израильской кибератаки», — отметили в ливанском внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что правительство Бейрут считает Тель-Авив виновной стороной в произошедшем и полностью на него возлагает ответственность за ситуацию.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. При этом взрыв не коснулся лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат Госдумы обратился к министру обороны из-за «выверта» боев под Курском

      Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

      Шойгу передал президенту Ирана послание Путина

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях

      В Китае начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы

      МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

      Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

      Россиянка побывала в Италии и назвала отличие сицилийцев и москвичей

      Раскрыто состояние получившего травму Нагиева

      ООН прокомментировала серию взрывов пейджеров в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше