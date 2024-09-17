JP: МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН из-за взрывов пейджеров. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Мы начали подготовку жалобы в Совет Безопасности по поводу израильской кибератаки», — отметили в ливанском внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что правительство Бейрут считает Тель-Авив виновной стороной в произошедшем и полностью на него возлагает ответственность за ситуацию.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. При этом взрыв не коснулся лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу.