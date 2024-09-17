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19:26, 17 сентября 2024Мир

Стало известно о состоянии лидера движения «Хезболла»

Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла не пострадал из-за взрывов пейджеров

Фото: Aziz Taher / Reuters

Лидер шиитского радикального движения «Хезболла» Хасан Насралла не пострадал из-за взрывов пейджеров. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидер "Хезболлы" Насралла не пострадал в результате серии взрывов пейджеров по всему Ливану», — приводит агентство слова высокопоставленного источника из шиитского движения.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Также сообщается, что в результате серии взрывов могло пострадать более одной тысячи человек.

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      Максим Габриелян
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