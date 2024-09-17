Стало известно о состоянии лидера движения «Хезболла»

Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла не пострадал из-за взрывов пейджеров

Лидер шиитского радикального движения «Хезболла» Хасан Насралла не пострадал из-за взрывов пейджеров. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидер "Хезболлы" Насралла не пострадал в результате серии взрывов пейджеров по всему Ливану», — приводит агентство слова высокопоставленного источника из шиитского движения.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Также сообщается, что в результате серии взрывов могло пострадать более одной тысячи человек.