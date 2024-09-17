При массовой детонации пейджеров в Ливане погибли не менее 8 человек

По всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Среди пострадавших оказался посол Ирана

Сотни пейджеров одновременно взорвались днем во вторник, 17 сентября. По данным Reuters, волна взрывов продолжалась около часа после первых детонаций, которые произошли около 15:45 по местному времени (совпадает с московским). При этом люди не сразу понимали, как устройства были взорваны.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

По данным министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, в результате произошедшего ранения по всей стране получили 2750 человек, еще восемь, включая восьмилетнюю девочку, не выжили. При этом состояние 200 раненых оценивается как крайне тяжелое. У большинства пострадавших фиксируют ранения головы и рук, а в некоторых случаях — живота.

2750 человек пострадали при взрыве пейджеров в Ливане

Среди пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Согласно информации агентства Mehr, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку получил легкие ранения и в данный момент чувствует себя нормально.

Центр кризисных операций Ливана попросил всех медицинских работников выйти на работу в больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, нуждающихся в неотложной помощи. Там также обратились ко всем гражданам, имеющим пейджеры, с призывом воздержаться от их использования.

Во взломе устройств заподозрили Израиль

Военные эксперты предполагают, что за произошедшим стоит Израиль. Они называют событие крупнейшей кибератакой Иерусалима за последние годы. Предполагается, что израильские военные взломали пейджеры и вызвали синхронную детонацию литейных аккумуляторов с помощью перегрева устройств. Накануне событий в Ливане газета The Jerusalem Post предупреждала, что в ближайшее время Израиль может начать полномасштабную войну с «Хезболлой».

При этом, бельгийский военный аналитик Элайджа Манье отмечает — если израильской разведке удалось добраться до пейджеров, поставленных «Хезболле», не исключено, что ей удалось получить доступ к поставкам Ирана, поскольку именно эта страна поставляет шиитскому движению большую часть оборудования. Эксперт не исключил, что израильская разведка заложила взрывчатку в пейджеры при поддержке третьей страны до того, как она достигла «Хезболлы». Он также обратил внимание, что операция такого масштаба требует наличия взрывчатых веществ повышенной мощности и большого количества времени, чтобы вручную вставлять несколько граммов взрывчатого вещества в пейджеры и при этом сохранять функциональность устройства.

People gather outside a hospital, as more than 1,000 people, including Hezbollah fighters and medics, were wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded across Lebanon, according to a security source, in Beirut, Lebanon September 17, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir . Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Причиной взрывов могла стать массовая рассылка сообщения

По словам спикеров, знакомых с ситуацией, сдетонировавшие пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Представитель ливанской шиитской организации заявил, что такие устройства были у сотен членов движения, предположив, что взрыв устройств мог быть вызван вредоносным ПО. Он также рассказал, что некоторые люди почувствовали, что их пейджеры нагреваются, и успели выбросить их, прежде чем те взорвались.

Тем временем, по информации Shot, пейджеры могли взорваться из-за массово разосланного сообщения по закрытым чатам. По информации канала, в Ливане использовали пейджеры Gold AP-900 стоимостью 180 долларов, сделанные для создания собственной внутренней системы. Они производятся на Тайване и программируются вручную при помощи пароля.