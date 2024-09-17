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18:28, 17 сентября 2024Мир

Названа причина взрывов пейджеров у членов «Хезболлы»

Пейджеры членов «Хезболлы» могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Пейджеры членов «Хезболлы» в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения по закрытым чатам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы. Программируется такой вручную при помощи пароля (...) Эксперты уверяют, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщений, после которых устройства сдетонировали», — отмечается в сообщении.

Также предполагается, что все эти пейджеры были собраны на Тайване и поставлены в Ливан несколько месяцев назад. На данный момент от их взрывов пострадало уже более двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Также сообщается, что от взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

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      Максим Габриелян
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