ЦАХАЛ утвердил планы войны с Ливаном

ЦАХАЛ утвердил планы продолжения войны на северном фронте с Ливаном

Глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном театре военных действий. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви недавно завершил утверждение планов по северному фронту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Отмечается, что интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, на месте его проведения в Бейруте израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.

18 сентября Халеви заявил, что целью наступления является обеспечение безопасности израильтян на границе с Ливаном, добавив, что они в скором времени «вернутся в свои дома».