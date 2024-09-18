Генштаб Израиля утвердил план наступления на Ливан

Генштаб Израиля после совещания утвердил план обороны и наступления на Ливан

Генштаб Израиля после состоявшегося экстренного совещания утвердил план обороны и наступления на «северном направлении» где находится Ливан. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герцль Халеви, передает газета Haaretz.

«Безусловно, следующие два этапа уже готовы. На каждом из них цена для «Хезболлы» должна быть высокой», — рассказал глава генштаба.

Халеви также заявил, что целью наступления является обеспечить безопасность израильтян на границе с Ливаном, добавив, что они в скором времени «вернуться в свои дома».

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Тель-Авив переносит центр тяжести на северное направление в связи с началом новой фазы вооруженного конфликта. Он также добавил, что гипотетические боевые действия с «Хезболлой» будут отличаться от сражений с ХАМАС.