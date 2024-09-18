В Израиле заявили о начале новой фазы вооруженного конфликта

Глава Минобороны Галант: Израиль переносит центр тяжести на северное направление

Израиль переносит центр тяжести на северное направление в связи с началом новой фазы вооруженного конфликта. Об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант, передает газета Haaretz.

«Мы вступаем в новый период войны, и нам нужно приспособиться. На этом этапе очень важно действовать в тесном сотрудничестве со всеми организациями на всех уровнях», — рассказал глава оборонного ведомства в ходе визита на авиабазу Рамат-Давид.

Галант также добавил, что гипотетические боевые действия с шиитским движением «Хезболла» будут отличаться от сражений с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий». МИД страны назвал данное решение ООН «парадом глупости».