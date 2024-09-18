ООН призвала Израиль покинуть территории Палестины

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Соответствующим принятым документом Генассамблея ООН требует, чтобы Израиль немедленно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной территории Палестины. Тель-Авив должен сделать это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции. ГА ООН также требует от Израиля выполнил все свои правовые обязательства по международному праву», — отмечается в документе.