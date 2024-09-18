Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 18 сентября 2024Мир

ООН призвала Израиль покинуть территории Палестины

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Соответствующим принятым документом Генассамблея ООН требует, чтобы Израиль немедленно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной территории Палестины. Тель-Авив должен сделать это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции. ГА ООН также требует от Израиля выполнил все свои правовые обязательства по международному праву», — отмечается в документе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Экс-омбудсмена Украины заподозрили в коррупции

      ООН призвала Израиль покинуть территории Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше