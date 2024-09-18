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19:29, 18 сентября 2024Мир

Израиль назвал решение ООН по возврату территорий Палестине парадом глупости

МИД Израиля: решение ГА ООН по возврату территорий Палестине — парад глупости

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Решение Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) принять резолюцию, призывающую Израиль покинуть территории Палестины, является «парадом глупости». Об этом заявил МИД республики, сообщает Israel National News.

«Политический театр под названием Генассамблея ООН сегодня принял искаженное решение, которое оторвано от реальности. Оно поощряет терроризм и вредит каким-либо шансам на мир. Вот как выглядит разъединение, вот как выглядит циничная международная политика», — отмечается в публикации.

МИД Израиля подчеркнул, что отвергает решение ГА ООН по возврату территорий Палестине. Также внешнеполитическое ведомство поблагодарило те страны, которые «не стали присоединяться к параду глупости».

Ранее ГА ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий».

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      Дарья Устьянцева
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