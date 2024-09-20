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11:46, 20 сентября 2024Мир

Захарова заявила об очередном провале политики США на Ближнем Востоке

Захарова: политика США на Ближнем Востоке в очередной раз провалилась

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Политика США на Ближнем Востоке в очередной раз провалилась. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Почему США вяло реагируют, понятно — они видят очередной провал своей политики теперь уже на Ближнем Востоке. До этого их политика проваливалась много где, теперь вот очередной провал в очередной раз на Ближнем Востоке», — сказала дипломат.

По ее словам, американские чиновники хаотично ездят по странам региона, пытаясь «хоть что-то соединить, сколотить или выправить, но ничего не получается».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом, почему на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке не реагирует Европейский союз. Захарова подчеркнул, что полномасштабная война в регионе приведет к проблемам для стран европейского объединения, в том числе в виде потока миграции и вооружений.

Ранее дипломат заявила, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия.

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      Семен Александров
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