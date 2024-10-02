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10:37, 2 октября 2024Экономика

Предсказана реакция нефтяного рынка на ирано-израильский конфликт

CNBC: аналитики предсказали удар Израиля по нефтяным объектам Ирана

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

После того как Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами, возникла угроза поставкам сырой нефти. Об этом сообщило CNBC.

Предполагается, что Израиль может ответить на это атакой на иранскую нефтяную инфраструктуру, что в конечном итоге отразится и на мировом рынке этого энергоносителя. Старший аналитик по энергетике в MST Marquee Сол Кавоник считает, что сбои теперь неизбежны и под угрозой оказались до четырех процентов мировых поставок нефти.

По его словам, атака Израиля на Иран или ужесточение санкций могут обернуться подорожанием нефти до 100 долларов за баррель.

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В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на Clearview Energy Partners предсказывает, что нефть может подорожать на семь долларов за баррель, если США и их союзники введут экономические санкции против Ирана, или на 13 долларов, если Израиль ударит по иранской энергетической инфраструктуре. Если же конфликт отразится на проходе танкеров через Ормузский пролив, то тогда цена сырой нефти вырастет на 13-28 долларов.

Издание подчеркивает, что после иранского удара нефть сорта Brent уже подорожала больше чем на пять процентов.

Ранее появилась информация о планах Израиля ударить по Ирану уже в ближайшие дни в ответ на его массированную атаку 1 октября. Есть сведения, что целью израильских военных станут места нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе ядерные.

Иран заявил о готовности к возможным действиям Израиля и предсказал, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется.

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