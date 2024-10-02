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09:09, 2 октября 2024Мир

МИД Ирана предположил стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие дни

Глава МИД Ирана Арагчи: ситуация на Ближнем Востоке скоро стабилизируется
Аббас Арагчи

Аббас Арагчи. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Тегеран полагает, что ситуация на Ближнем Востоке скоро стабилизируется. В нормализации ситуации в регионе уверен глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что постепенно в ближайшие дни станем свидетелями своего рода стабилизации ситуации в регионе», — сказал дипломат.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран поразил лишь военные цели и объекты безопасности и, в отличие от израильской стороны, не затронул гражданскую сферу. Он добавил, что Вооруженные силы Ирана готовы к возможным действиям Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль в течение нескольких дней нанесет удар в ответ на массированную ракетную атаку 1 октября, который может быть направлен ​​на объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе ядерные.

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      Семен Александров
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