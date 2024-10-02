В Израиле заявили о существенном ответном ударе по Ирану в ближайшие дни

Axios: Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни

Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По словам источников портала, Израиль в течение нескольких дней нанесет удар в ответ на массированную ракетную атаку 1 октября, которая может быть направлена ​​на объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе ядерные.

«У нас есть большой вопрос относительно того, как иранцы отреагируют на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и это будет совсем другая игра», — сказал израильский чиновник.

Два израильских чиновника также отметили, что созванное после начала атаки заседание кабинета министров завершилось через несколько часов, при этом было достигнуто понимание того, что Израиль ответит Ирану военным путем, однако четкого решения о том, каким именно будет этот ответ, принято не было.

Ранее глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что Иран не усвоил урок и заплатит «высокую цену» за ракетную атаку на Израиль. По его словам, вечером 1 октября он вместе с высокопоставленными израильскими военными в командно-диспетчерском центре. Там он следил за «успешной обороной израильской армии».