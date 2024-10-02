Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 2 октября 2024Мир

В Израиле заявили о существенном ответном ударе по Ирану в ближайшие дни

Axios: Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль нанесет существенный ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По словам источников портала, Израиль в течение нескольких дней нанесет удар в ответ на массированную ракетную атаку 1 октября, которая может быть направлена ​​на объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, в том числе ядерные.

«У нас есть большой вопрос относительно того, как иранцы отреагируют на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и это будет совсем другая игра», — сказал израильский чиновник.

Два израильских чиновника также отметили, что созванное после начала атаки заседание кабинета министров завершилось через несколько часов, при этом было достигнуто понимание того, что Израиль ответит Ирану военным путем, однако четкого решения о том, каким именно будет этот ответ, принято не было.

Ранее глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что Иран не усвоил урок и заплатит «высокую цену» за ракетную атаку на Израиль. По его словам, вечером 1 октября он вместе с высокопоставленными израильскими военными в командно-диспетчерском центре. Там он следил за «успешной обороной израильской армии».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      В еще одном российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

      ФСБ отчиталась о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

      Возводимые в приграничных с Украиной регионах России укрепления показали на видео

      Один человек ранен при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      США поддержали сдержанный ответ Израиля на атаку Ирана

      На Западе сочли поворотным моментом атаку Ирана на Израиль

      Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

      Израилю предложили рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше