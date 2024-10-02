Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку

Галант: Иран не усвоил урок и заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Иран не усвоил урок и заплатит «высокую цену» за ракетную атаку на Израиль. Об этом заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант, передает ТАСС.

По его словам, вечером 1 октября он вместе с высокопоставленными израильскими военными в командно-диспетчерском центре. Там он следил за «успешной обороной израильской армии».

«Иран не усвоил простой урок: тот, кто нападает на Израиль, платит высокую цену», — пригрозил министр.

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви заявил, что Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Когда именно это произойдет, он не уточнил — по словам военного, Израиль «выберет время» для ответа.