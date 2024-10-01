Нефть резко подорожала во время ударов Ирана по Израилю

Котировки на эталонную нефть Brent выросли до $75 впервые с 24 сентября

Мировые цены на нефть продолжили расти на фоне новостей о запуске ракет из Ирана. Во время ударов по Израилю котировки взлетели до рекордной отметки 75 долларов впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные Investing.

С начала дня стоимость сырья резко выросла почти на пять процентов. С утра 1 октября стоимость нефти эталонного сорта Brent опустилась ниже 70 долларов, после чего пошла вверх. На максимуме цены декабрьских поставок доходили до отметки в 75,25 доллара за баррель.

Тем временем дорожает нефть и техасской марки WTI. Стоимость ноябрьских контрактов поднималась на 4,33 процента, до уровня в 71,12 доллара.

Нефть начала дорожать на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль. До этого момента цены, по объяснениям аналитиков, начали падать, так как «медвежьи» прогнозы на рынке оказались сильнее, чем геополитические риски на Ближнем Востоке.

После появления информации о том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами, инвесторы массово устремились скупать золото — традиционный актив-убежище. На этом фоне цены не металл подскочили до 2670 долларов за унцию. Фондовые индексы США — S&P 500 и Nasdaq — потеряли более процента каждый. Промышленный индекс ISM оказался на минимуме с мая 2023-го. А так называемый индикатор страха Уолл-стрит — индекс VIX — резко вырос.