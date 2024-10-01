Рынки отреагировали на перспективу удара Ирана по Израилю

Нефть, золото и доллар выросли на фоне сообщений о скорой атаке на Израиль

После появления информации о том, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю, некоторые активы на мировых рынках пошли в рост. Как сообщает Bloomberg, выросла не только стоимость нефти.

Инвесторы также массово устремились скупать золото — традиционный актив-убежище. На этом фоне цены не металл подскочили до 2670 долларов за унцию. Фондовые индексы США — S&P 500 и Nasdaq — потеряли более процента каждый. Промышленный индекс ISM оказался на минимуме с мая 2023-го. А так называемый индикатор страха Уолл-стрит — индекс VIX — резко вырос.

Ранее стало известно, что у американской разведки есть все основания полагать, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю. Это, как писало агентство Bloomberg, может стать ответом на операцию израильских военных против исламской шиитской организации «Хезболла» в Ливане.