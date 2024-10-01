Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 1 октября 2024Экономика

Нефть начала дорожать на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль

Стоимость нефти Brent на бирже ICE поднялась на 4 %

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE подорожала на четыре процента на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Декабрьские фьючерсы на поставку топлива выросли в цене почти на четыре доллара. На минимуме стоимость барреля опускалась ниже отметки в 70 долларов. Позднее цены выросли до уровня 73,52 доллара.

По оценкам аналитиков, цены на нефть начали падать, так как «медвежьи» прогнозы на рынке оказались сильнее, чем геополитические риски на Ближнем Востоке. По состоянию на 12:00 мск Brent потерял больше двух процентов стоимости. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что цены снижаются на фоне планов стран ОПЕК+ увеличить в ближайшее время добычу.

Как сообщили со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома CNN, Иран готовится к «неминуемому запуску баллистической ракеты против Израиля». В США предупредили о серьезных последствиях для исламской республики. Информацию канала приводит РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В США подтвердили готовность Ирана для крупного ракетного удара по Израилю

      Жители российского курорта массово отравились едой из службы доставки

      Отбывающая тюремное наказание российская журналистка попросила Путина о помиловании

      В российском регионе студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

      В «Реале Сосьедад» назвали сроки восстановления Захаряна

      Нефть начала дорожать на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль

      Госсекретарь США назвал общую сумму помощи Украине от союзников

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Диетолог посоветовала помогающую в профилактике рака ягоду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше