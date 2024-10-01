Нефть начала дорожать на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль

Стоимость нефти Brent на бирже ICE поднялась на 4 %

Нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE подорожала на четыре процента на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Декабрьские фьючерсы на поставку топлива выросли в цене почти на четыре доллара. На минимуме стоимость барреля опускалась ниже отметки в 70 долларов. Позднее цены выросли до уровня 73,52 доллара.

По оценкам аналитиков, цены на нефть начали падать, так как «медвежьи» прогнозы на рынке оказались сильнее, чем геополитические риски на Ближнем Востоке. По состоянию на 12:00 мск Brent потерял больше двух процентов стоимости. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что цены снижаются на фоне планов стран ОПЕК+ увеличить в ближайшее время добычу.

Как сообщили со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома CNN, Иран готовится к «неминуемому запуску баллистической ракеты против Израиля». В США предупредили о серьезных последствиях для исламской республики. Информацию канала приводит РИА Новости.