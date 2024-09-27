Названы причины нового снижения мировых цен на нефть

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал основной причиной нового снижения мировых цен на нефть, завершившей неделю падением стоимости сорта Brent на пять процентов, до 71 доллара за баррель, информацию о планах ряда стран увеличить в ближайшее время добычу. С комментарием специалиста ознакомилась «Лента.ру».
Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии отказаться от стремления достичь цены в 100 долларов за баррель для сбалансированного бюджета и сосредоточиться на возврате своей рыночной доли. Эксперт напомнил, что старт процесса наращивания добычи страной, намеченный на 1 октября был отложен на два месяца из-за низких цен на нефть. Тем не менее, даже появление соответствующей информации привело к падению котировок.
Другим государством, события в котором оказали влияние на динамику стоимости углеводородов, стала Ливия. В июле она добывала около 1,15 миллиона баррелей в сутки, но производство на крупнейшем месторождении было остановлено, а четыре экспортных терминала закрылись. В стране возникла политическая напряженность на грани военной конфронтации, затронувшая и местный Центробанк. В итоге его глава ушел в отставку, а после назначения нового руководителя власти пообещали быстро возобновить добычу.
Возвращение ливийской нефти на рынок может привести стоимость Brent ниже уровней 70 долларов за баррель, вплоть до 65 долларов, резюмировал аналитик.